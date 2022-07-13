Етап Тур де Франс довелося призупинити через демонстрантів на трасі: що вони вимагали (відео)

Десятий етап престижної велобагатоденки Тур де Франс вимушено був призупинений - екоактивісти перекрили дорогу незадовго до фінішу.

Менш ніж за 40 км до фінішу чергового етапу Тур де Франс на трасу вибігла група демонстрантів, які стали посеред дороги та заважали подальшому проведенню перегонів. Активісти з'єднали одне одного ланцюгами та запалили піротехніку.

Італієць Альберто Беттіоль, який на той момент лідирував, мусив припинити рух маршрутом. Аналогічно вчинили й інші учасники змагання. Перегони відновилися лише після того, як співробітники поліції розігнали активістів за допомогою сльозогінного газу.

Зазначимо, що в руках демонстранти тримали плакат із написом "У нас залишилося 989 днів". Як з'ясувалось, акцію протесту влаштувала організація "Derniere Renovation", яка вимагає рішучих дій у вирішенні кліматичних проблем.

Tour de France protesters . Have stopped the race #tourdefrance pic.twitter.com/DonfEwXFBI — DANNY ROTHSCHILD (@DROTHS1322) July 12, 2022

"Оскільки уряд не турбує кліматична криза, ми мусимо привернути увагу до неї на Тур де Франс, аби перевести погляди на те, що має значення для нашого виживання. Ми повинні змусити наш уряд діяти, поки вони ведуть нас до м'ясорубки",

- сказав один з активістів у коментарі The Guardian.

Перегони продовжилися через 10 хвилин після призупинення. Переможцем став Магнус Корт Нільсен з команди EF Education - EasyPost. Данець на останніх сантиметрах гірського спринту обійшов австралійця Ніколаса Шульца.

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