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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
2 хв

Eurosport запускає трансляції українською: дивіться матчі Roland Garros-2025 на Київстар ТБ

Дивіться трансляції матчів Roland Garros-2025 українською мовою на Київстар ТБ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дивіться трансляції матчів Roland Garros-2025 українською мовою на Київстар ТБ

Дивіться трансляції матчів Roland Garros-2025 українською мовою на Київстар ТБ / © Київстар ТБ

Eurosport офіційно запускає трансляції українською мовою, відкриваючи нову сторінку в історії спортивного мовлення для українських глядачів. Першою великою подією, що пролунає з українським коментарем, стане престижний тенісний турнір Roland Garros-2025, який триватиме від 25 травня до 8 червня в Парижі. Трансляцію можна буде дивитися на Київстар ТБ.

Цей крок є відповіддю на довгоочікуваний запит українських уболівальників – можливість стежити за головними спортивними подіями світу рідною мовою. Відтепер глядачі зможуть насолоджуватися трансляціями турнірів Grand Slam, велоперегонами Гранд-турів, снукером, Олімпійськими іграми та іншими подіями з українським озвученням.

Особливу увагу цього року привертає жіночий тенісний турнір Roland Garros, у якому візьмуть участь одразу п'ять українок. Серед них – зірки національного тенісу Еліна Світоліна й Марта Костюк. Обидві раніше демонстрували високі результати на цьому турнірі: Світоліна неодноразово доходила до чвертьфіналів, а Костюк – до півфіналу 2024 року в парному розряді.

На цьогорічному турнірі Марта Костюк знову зіграє в парі з румункою Еленою-Габріелою Русе. Надія Кіченок і Даяна Ястремська виступатимуть разом, продовжуючи успішну співпрацю на корті. Людмила Кіченок цього разу сформує дует з американкою Софією Кенін, а Ангеліна Калініна об'єднається з китаянкою Сюй Іфань.

Ще три українки – Юлія Стародубцева, Надія та Марина Колб – увійшли до резервного списку учасниць і можуть отримати шанс вийти на корт у разі змін у сітці.

Також українські тенісистки боротимуться за перемоги в одиничному розряді, де участь підтвердили четверо представниць України, включно з легендарною Еліною Світоліною.

Дивіться матчі Roland Garros з українською аудіодоріжкою на телеканалах Eurosport – ексклюзивно на Київстар ТБ.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить. Вболівайте за улюблених спортсменів зручно й без зайвих зусиль – усі спортивні події в одному місці на платформі Київстар ТБ.

Довідково:

Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем'єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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