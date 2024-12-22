Евандер Холіфілд відреагував на перемогу Усика в реванші з Ф'юрі

Легендарний американець похвалив українця за його виступ у ринзі.

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександра Усика в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі.

Видатний американський боксер привітав українця з тріумфом, похваливши його за виступ у ринзі.

"Усику, ти зробив це знову. Із важкої ваги до надважкої, і побити хлопця з надважкої ваги вдруге... Чудова робота", – сказав Холіфілд на своєму YouTube-каналі.

Додамо, що раніше Холіфілд зробив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі. Евандер заявляв, що українець переможе суддівським рішенням і не помилився.

Дивіться також: Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Усика в реванші проти Ф'юрі

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. За підсумками 12 раундів усі троє рефері констатували тріумф українського боксера: 116-112, 116-112, 116-112.

Однак Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

Читайте також:

"Україні пощастило, що в неї є ти": боксерський світ відреагував на перемогу Усика в реванші з Ф'юрі

Дюбуа після перемоги Усика над Ф'юрі викликав його на бій за звання "абсолюта" – відповідь українця

"Усик з шаблею Мазепи – це просто розрив": реакція соцмереж на перемогу українця над Ф'юрі