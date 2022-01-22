"Евертон" без Миколенка зазнав п'ятої поразки у АПЛ поспіль

"Іриски" на своєму полі програли "Астон Віллі".
В рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Евертон" вдома мінімально поступився "Астон Віллі" - 0:1.
Єдиний гол поєдинку забив у компенсований до першого тайму час Еміліано Буендія.
До кінця поєдинку "іриски" так і не змогли відігратись.
Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко пропустив цю зустріч. Як повідомив журналіст Ендрю Тодос із посиланням на свої джерела, в українця травма спини.
- Після цього матчу "Астон Вілла" набрала 26 очок і тепер посідає 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ. "Евертон" знаходиться на 16 позиції.
- У наступному турі команда Миколенка зустрінеться з "Ньюкасл Юнайдет". Матч відбудеться 8 лютого.
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