"Евертон" без Миколенка зазнав п'ятої поразки у АПЛ поспіль

"Евертон" без Миколенка зазнав п'ятої поразки у АПЛ поспіль

"Іриски" на своєму полі програли "Астон Віллі".

В рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Евертон" вдома мінімально поступився "Астон Віллі" - 0:1 .

Єдиний гол поєдинку забив у компенсований до першого тайму час Еміліано Буендія.

До кінця поєдинку "іриски" так і не змогли відігратись.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко пропустив цю зустріч. Як повідомив журналіст Ендрю Тодос із посиланням на свої джерела, в українця травма спини.

Після цього матчу "Астон Вілла" набрала 26 очок і тепер посідає 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ. "Евертон" знаходиться на 16 позиції.

У наступному турі команда Миколенка зустрінеться з "Ньюкасл Юнайдет". Матч відбудеться 8 лютого.

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