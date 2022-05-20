"Евертон" із Миколенком здійснив фантастичний камбек та зумів залишитися в АПЛ (відео)

Український футболіст провів у грі всі 90 хвилин.

"Евертон" у рамках перенесеного поєдинку 33-го туру англійської Прем'єр-ліги здолав удома "Крістал Пелас" із рахунком 3:2 .

Зазначимо, що перша половина зустрічі стала справжнім жахом для команди Френка Лемпарда, адже на перерву команди пішли за рахунку 0:2 на користь гостей. За лондонців забивали Жан-Філіпп Матета ( 21 хвилина ) та Джордан Айю ( 36 ).

Здавалося б, що "Евертон" не зможе оклигатися від такого та його доля перебування в АПЛ вирішуватиметься в останньому турі, адже перед цієї грою команда Лемпарда мала 36 очок, що лише на два бали більше порівняно з зоною вильоту. Утім, не так сталося, як гадалося.

У другому таймі "іриски" заграли зовсім по-іншому, що вилилося на 54 хвилині в забитий гол від Майкла Кіна. На 75 хвилині "Евертону" вдалося відновити паритет завдяки зусиллям Рішарлісона.

Долю протистояння вирішив форвард "Евертона" Домінік Калверт-Л'юїн, який за п'ять хвилин до кінця основного часу засмутив голкіпера суперника та, як наслідок, приніс команді не лише перемогу, але й прописку на наступний сезон в АПЛ.

Що стосується українця Віталія Миколенка, то він вийшов у стартовому складі та провів усі 90 хвилин. Ця зустріч стала для нього 16-ю у футболці "ірисок".

До вашої уваги відеоогляд матчу "Евертон" - "Крістал Пелас".

"Евертон" після цієї перемоги набрав 39 балів та залишився на 16 позиції в турнірній таблиці АПЛ. Від 18-го місця, яке не дозволяє зіграти наступного сезону в АПЛ, "ірисок" відділяє чотири очки, а до завершення чемпіонату залишився лише один тур;

"Крістал Пелас", своєю чергою, має 45 пунктів та йде на 13 сходинці;

В іншому матчі ігрового дня "Челсі" вдома розписав результативну нічию з "Лестер Сіті" (1:1). Лондонці вже точно завершать сезон на третьому місці, яке дає право зіграти наступного сезону в Лізі чемпіонів. "Лисиці", тим часом, йдуть дев'ятими.

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