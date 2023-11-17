"Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ – за що покарали клуб Миколенка

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка покарали зняттям 10 очок у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) за порушення правил фінансового фейрплей.

Про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

Мерсисайдський клуб визнали винним у порушенні Правил прибутковості та сталого розвитку (PSRs) Прем'єр-ліги. Незалежна комісія з'ясувала, що "іриски" порушили PSRs у період, що закінчується сезоном-2021/22.

Комісія встановила, що розрахунки клубу за відповідний період призвели до збитків у розмірі 124,5 мільйона фунтів – дозволений ліміт складає 106 мільйонів фунтів.

Рішення вже набуло чинності. Тож "Евертон", який з 14 очками перебував на 14-му місці, тепер має у своєму активі лише 4 бали та опустився до зони вильоту на передостанню 19-ту позицію.

"Іриски" вже заявили, що негайно подадуть апеляцію на рішення комісії АПЛ.

"Евертон" шокований і розчарований рішенням комісії Прем'єр-ліги. Клуб вважає, що Комісія наклала абсолютно непропорційну та несправедливу спортивну санкцію. Клуб вже заявив про намір оскаржити це рішення. Зараз розпочнеться апеляційний процес, і справу буде розглянуто Апеляційною радою", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті "Евертона".

Додамо, що Миколенко цього сезону провів 8 матчів за "Евертон" в АПЛ і забив два голи. Українець відзначався у двох останніх поєдинках мерсисайдців – проти "Крістал Пелас" та "Брайтона".

Після міжнародної паузи "іриски" 26 листопада на своєму стадіоні зіграють проти "Манчестер Юнайтед".

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