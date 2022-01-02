"Евертон" представив Миколенка уболівальникам, названо зарплату українця на туманному Альбіоні

Дебютувати за новий клуб Віталій поки що не зможе.

"Евертон" представив фанатам зимового новачка клубу Віталія Миколенка, який 1 січня перебрався до "мерсисайдців" з київського "Динамо".

22-річний українець вийшов на поле стадіону "Гудісон Парк" перед матч 21-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Брайтона", який розпочався 2 січня, о 16:00 за київським часом.

Миколенко з'явився перед публікою в ігровій футболці та з шаликом "ірисок" та привітав уболівальників своєї нової команди. Відповідне відео опублікувала пресслужба "Евертона" в Twitter.

Зазначимо, що український лівий захисник не зможе взяти участь у сьогоднішньому матчі через правила АПЛ. До 3 січня "Евертон" не має права випускати Миколенка в офіційних зустрічах.

Тим часом стала відома зарплата Віталія в "Евертоні". Журналіст Майк Паррі у Twitter повідомив, що український захисник зароблятиме 58 тисяч фунтів стерлінгів (69 тисяч євро) на тиждень.

Миколенко підписав з "ірисками" контракт до червня 2026 року. Інші деталі угоди мерсисайдський клуб не розголошує.

Цього сезону Миколенко провів 21 матч за "Динамо" у всіх турнірах, у яких зробив три результативні передачі. На його рахунку також 21 матч за збірну України.

"Евертон" під керівництвом Рафаеля Бенітеса посідає 15-те місце турнірної таблиці АПЛ.

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