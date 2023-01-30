"Евертон" призначив нового головного тренера: хто працюватиме з Миколенком

Клуб англійської Прем'єр-ліги "Евертон", за який виступає український захисник Віталій Миколенко, призначив нового головного тренера. Ним став англієць Шон Дайч.

Про це повідомляється на офіційному сайті "мерсисайдців". Контракт з 51-річним спеціалістом підписано до червня 2025 року.

Welcome to Everton Football Club, Sean Dyche! pic.twitter.com/B8Z7WlIXb9 — Everton (@Everton) January 30, 2023

Попереднім місцем роботи Шона був "Бернлі", де він став рекордсменом серед усіх тодішніх керманичів клубів АПЛ за тривалістю роботи в елітному дивізіоні (2012-2022).

На посаді головного тренера "ірисок" Дайч замінив Френка Лемпарда, якого було звільнено тиждень тому.

Цього сезону "Евертон" з 15 очками після 20 зіграних матчів йде в зоні вильоту на передостанній – 19-й позиції. "Іриски" виграли лише три поєдинки – найменше серед усіх команд АПЛ, шість разів зіграли внічию і зазнали 11 поразок.

У своєму дебютному матчі на чолі мерсисайдського клубу Дайч протистоятиме "Арсеналу" українця Олександра Зінченка. Гра 22-го туру АПЛ відбудеться в суботу, 4 лютого.

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