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"Евертон" призначив нового головного тренера: хто працюватиме з Миколенком

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Евертон" призначив нового головного тренера: хто працюватиме з Миколенком

Шон Дайч / twitter.com/Everton

51-річний фахівець замінив на посаді Френка Лемпарда.

Клуб англійської Прем'єр-ліги "Евертон", за який виступає український захисник Віталій Миколенко, призначив нового головного тренера. Ним став англієць Шон Дайч.

Про це повідомляється на офіційному сайті "мерсисайдців". Контракт з 51-річним спеціалістом підписано до червня 2025 року.

Попереднім місцем роботи Шона був "Бернлі", де він став рекордсменом серед усіх тодішніх керманичів клубів АПЛ за тривалістю роботи в елітному дивізіоні (2012-2022).

На посаді головного тренера "ірисок" Дайч замінив Френка Лемпарда, якого було звільнено тиждень тому.

Цього сезону "Евертон" з 15 очками після 20 зіграних матчів йде в зоні вильоту на передостанній – 19-й позиції. "Іриски" виграли лише три поєдинки – найменше серед усіх команд АПЛ, шість разів зіграли внічию і зазнали 11 поразок.

У своєму дебютному матчі на чолі мерсисайдського клубу Дайч протистоятиме "Арсеналу" українця Олександра Зінченка. Гра 22-го туру АПЛ відбудеться в суботу, 4 лютого.

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Дата публікації
Перегляди
471
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