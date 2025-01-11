"Евертон" призначив нового головного тренера: хто працюватиме з Миколенком

Девід Моєс повернувся на посаду керманича "ірисок" через 12 років після свого відходу.

"Евертон" призначив Девіда Моєса на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті "ірисок".

Терміни та умови контракту з 61-річним шотландським фахівцем не розголошуються.

На посаді керманича мерсисайдського клубу Моєс замінив Шона Дайча, якого 9 січня було звільнено.

Раніше Девід уже працював з "ірисками" від 2002 до 2013 року. Після цього він очолював "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьєдад", "Сандерленд" та "Вест Гем".

У складі "Евертона" виступає український захисник Віталій Миколенко, який цього сезону провів за англійський клуб 19 матчів у всіх турнірах.

Наразі "Евертон" посідає 16-те місце в АПЛ, маючи у своєму активі 17 очок після 19 зіграних матчів. "Іриски" перебувають лише на один бал вище від зони вильоту.

Свій наступний матч мерсисайдці проведуть 15 січня вдома проти "Астон Вілли" в АПЛ.

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