"Евертон" сенсаційно завдав поразки "Ліверпулю" в АПЛ – Миколенко отримав моторошну травму (відео)

Після отриманого пошкодження українець не вийшов на другий тайм поєдинку.

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на своєму полі обіграв "Ліверпуль" у перенесеному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Мерсисайдське дербі на стадіоні "Гудісон Парк" закінчилося з рахунком 2:0 .

Підопічні Шона Дайча вийшли вперед на 27-й хвилині зустрічі – голом відзначився Джерред Брентвейт.

Наприкінці першого тайму Миколенко, який вийшов у стартовому складі "ірисок", отримав моторошну травму. Віталій невдало приземлився на ногу після верхової боротьби з нападником "червоних" Дарвіном Нуньєсом.

Mykolenko played on after this freak of a landing.

pic.twitter.com/GWQCr23vTJ — All Sportz ⚽ (@Allsportztv) April 24, 2024

Українському футболісту знадобилась допомога лікарів. Він зумів дограти перший тайм, але в перерві був замінений.

Віталій Миколенко / Фото: Associated Press

Віталій Миколенко / Фото: Associated Press

Зазначимо, що Миколенко провів 28 матчів цього сезону АПЛ, забив два голи.

У другому таймі "іриски" подвоїли свою перевагу в рахунку. На 58-й хвилині влучного удару завдав Домінік Калверт-Льюїн. Команда Юргена Клоппа абсолютно нічим відповісти не змогла.

Огляд матчу "Евертон" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Після цієї сенсаційної перемоги "Евертон" (33 очки) посідає 16-те місце в АПЛ. Відрив "ірисок" від зони вильоту збільшився до восьми балів.

До слова, цього сезону "Евертон" покарали зняттям восьми залікових пунктів у турнірній таблиці АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.

"Ліверпуль" (74 очки) залишився на другій позиції у чемпіонаті Англії. Підопічні Клоппа на три бали відстали від лідера – "Арсенала" українця Олександра Зінченка. На п'яти також наступає "Манчестер Сіті" – у команди Хосепа Гвардіоли 73 очки та два поєдинки в запасі.

У наступному турі "Евертон" 27 квітня прийме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка. Того ж дня "Ліверпуль" на виїзді зіграє проти "Вест Гема".

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