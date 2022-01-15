"Евертон" у першому матчі Миколенка в АПЛ поступився аутсайдеру ліги

"Іриски" втратили очки у матчі проти "Норвіча".

В рамках 22-го туру чемпіонату Англії "Евертон" на виїзді неочікувано поступився "Норвічу" - 2:1 .

Рахунок матчу відкрив на 16-й хвилині Майкл Кін. Захисник гостей відзначився автоголом.

Вже через дві хвилини "Норвіч" подвоїв рахунок - забив Адам Іда.

Команда Бенітеса змогла скоротити відставання лише у другому таймі. Рішарлісон забив ударом через себе правою ногою. Але це не врятувало "ірисок" від поразки.

У цьому поєдинку взяв участь український захисник "Евертона" Віталій Миколенко. Для нього ця зустріч стала дебютною у чемпіонаті Англії. Українець провів на полі весь матч, але так і не зміг відмітитися результативними діями.

Команда Рафаеля Бенітеса з 19 очками посідає 15-те місце турнірної таблиці Прем'єр-ліги. "Норвіч" з 13 очками перебуває у зоні вильоту.

Наступний свій матч "Евертон" проведе 22 січня проти "Астон Вілли".

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