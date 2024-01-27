"Евертон" з автоголом Миколенка пропустив на останніх хвилинах та вилетів з Кубка Англії (відео)

"Іриски" не змогли вийти до 1/8 фіналу Кубка Англії, драматично програвши "Лутону".

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка програв "Лутону" в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:2 .

На 39-й хвилині зустрічі гості вийшли вперед завдяки автоголу Миколенка – після подачі з кутового українець у боротьбі із суперником зрізав м'яч у власні ворота.

Таким чином, на перерву "Лутон" пішов за мінімальної переваги в рахунку. Проте на початку другого тайму "іриски" відігралися – Джек Гаррісон забив на 55-й хвилині після передачі Бето.

Здавалося, що все завершиться нічиєю й на команди чекає перегравання. Однак на 90+6-й хвилині Колі Вудроу забив переможний м'яч і вивів "Лутон" до 1/8 фіналу Кубка Англії.

Зазначимо, що Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та відіграв повний матч.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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