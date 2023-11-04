"Евертон" з голом Миколенка не втримав перемогу над командою екстренера "Шахтаря" в АПЛ (відео)

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на своєму полі зіграв унічию з "Брайтоном" у матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:1 .

"Іриски" відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі. Миколенко, який вийшов на поле у стартовому складі та відіграв весь поєдинок, у штрафному майданчику суперника відгукнувся на передачу з лівого флангу та з другої спроби відправив м'яч у ворота.

Відео гола Миколенка

Для Миколенка цей гол став першою результативною дією у нинішньому розіграші чемпіонату Англії. Матч проти "Брайтона" був десятим для Віталія за мерсисайдський клуб у всіх турнірах цього сезону.

Також це його другий м'яч за весь час виступів в АПЛ. До цього 24-річний українець забивав лише у ворота "Лестера" ще у травні 2022 року.

Однак втримати перевагу до фінального свистка "ірискам" не вдалося. На 84-й хвилині автогол захисника господарів Ешлі Янга дозволив команді екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі вирвати нічию.

Огляд матчу

Після цього матчу "Евертон" (11 очок) посідає 15-те місце в АПЛ. "Брайтон" (18 балів) розташовується на шостій позиції.

У наступному турі команда Миколенка 11 листопада на виїзді зіграє з "Крістал Пелас". Днем пізніше "чайки" прийматимуть "Шеффілд Юнайтед".

Читайте також:

"Колос" врятувався від поразки в матчі проти новачка УПЛ та обійшов у таблиці "Динамо" (відео)

Голи Довбика і Циганкова допомогли "Жироні" здійснити камбек та одноосібно очолити Ла Лігу (відео)

"Динамо" оголосило про призначення нового керманича: хто замінив Луческу