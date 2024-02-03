"Евертон" з Миколенком на останніх хвилинах вирвав нічию в матчі АПЛ проти "Тоттенгема" (відео)

Гол у компенсований час дозволив "ірискам" уникнути поразки від "шпор" і залишити зону вильоту.

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зіграв унічию з "Тоттенгемом" у матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:2 .

Уже на четвертій хвилині зустрічі "шпори" вийшли вперед завдяки голу Рішарлісона. Господарі поля відповіли на 30-й хвилині – влучного удару завдав Джек Гаррісон.

І все ж, на перерву лондонці пішли в ролі лідера – Рішарлісон на 41-й хвилині оформив дубль.

У другому таймі "іриски" намагалися зрівняти рахунок і таки досягли поставленої цілі у компенсований час. На 90+4-й хвилині Джерред Брентвейт приніс мерсисайдському клубу нічию.

Зазначимо, що Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Евертон" – "Тоттенгем"

До слова, цього сезону Миколенко провів 18 матчів за "Евертон" в АПЛ, у яких зумів відзначитися двома голами.

Нічия проти "Тоттенгема" дозволила "ірискам" (19 очок) піднятися на 17-те місце в чемпіонаті Англії та залишити зону вильоту, обійшовши за додатковими показниками "Лутон". Важливо додати, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.

"Тоттенгем" (44 пункти) перебуває на четвертому місці в турнірній таблиці АПЛ.

У наступному турі команда Миколенка 10 лютого на виїзді зіграє проти "Манчестер Сіті". Того ж дня "шпори" приймуть "Брайтон", який очолює екстренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Читайте також:

Арсенал – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 23-го туру АПЛ

Серія А: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця