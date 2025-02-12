"Евертон" з Миколенком на останніх секундах врятувався від поразки проти "Ліверпуля" в АПЛ (відео)

"Іриски" в драматичній кінцівці вирвали нічию у дербі з лідером чемпіонату.

"Ліверпуль" зіграв унічию з "Евертоном" у перенесеному матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершилася з рахунком 2:2 .

Мерсисайдське дербі мало відбутися ще 7 грудня минулого року, але поєдинок перенесли через шторм "Дарраг", який супроводжувався сильними вітрами та зливами.

На 11-й хвилині "іриски" відкрили рахунок у матчі зусиллями Бету. Однак уже через п'ять хвилин "червоні" відігралися завдяки точному удару Алексіса Макаллістера.

У другому таймі підопічні Арне Слота вийшли вперед. На 73-й хвилині забив Мохамед Салах, для якого це вже 22-й м'яч у нинішньому розіграші АПЛ – єгиптянин очолює бомбардирські перегони, випереджаючи на три результативні удари Ерлінга Голанда з "Манчестер Сіті".

Проте на останніх секундах зустрічі команда Девіда Моєса зуміла врятуватися від поразки. На 90+8-й хвилині Джеймс Тарковскі приніс "ірискам" нічию.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов на дербі проти "Ліверпуля" в стартовому складі та провів на полі весь матч. Саме українець виконав навіс, який допоміг його команді уникнути поразки.

Огляд матчу "Евертон" – "Ліверпуль"

"Ліверпуль" після цієї гри з 57 очками продовжує лідирувати в АПЛ. Найближчого переслідувача – "Арсенал" – команда Слота випередає на 7 балів. "Евертон" з 27 пунктами піднявся на 15-ту позицію.

У наступному турі "Ліверпуль" 16 лютого прийме "Вулвергемптон". Днем раніше "Евертон" на виїзді зустрінеться з "Крістал Пелас".

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