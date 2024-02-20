"Евертон" з Миколенком наприкінці матчу вирвав нічию та залишив зону вильоту АПЛ (відео)

"Іриски" врятувалися від поразки у поєдинку з "Крістал Пелас".

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на своєму полі зіграв унічию з "Крістал Пелас" у заключному матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:1 .

У першому таймі зустрічі команди голів не забивали. А ось у другій половині гри "орлам" вдалося вийти вперед – на 66-й хвилині результативного удару завдав Джордан Аю.

Проте підопічні Шона Дайча знайшли сили відігратися. На 84-й хвилині Амаду Онана забив гол і врятував мерсисайдський колектив від поразки.

Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" та провів на полі увесь поєдинок.

Огляд матчу "Евертон" – "Крістал Пелас"

Буде додано незабаром.

До слова, перед матчем "Крістал Пелас" оголосив про звільнення Роя Ходжсона з посади головного тренера. Його замінить Олівер Гласнер, який у сезоні-2021/22 вигравав Лігу Європи з німецьким "Айнтрахтом".

Після цього поєдинку "Евертон" (20 очок) вибрався із зони вильоту АПЛ, піднявшись на 17-те місце. "Крістал Пелас" (25 балів) розташовується на 15-й позиції.

Варто зазначити, що в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Миколенка 24 лютого на виїзді зіграє проти "Брайтона". Того ж дня "Крістал Пелас" прийме "Бернлі".

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