"Евертон" з Миколенком оформив камбек і здобув першу перемогу в сезоні АПЛ (відео)

"Евертон" обіграв "Крістал Пелас" у домашньому матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:1 .

"Орли" пішли на перерву за мінімальної переваги в рахунку завдяки голу Марка Геї на 10-й хвилині зустрічі.

Але в другому таймі "іриски" здійснили камбек, забивши двічі упродовж семи хвилин. Дубль оформив Двайт Макніл, який відзначився на 47-й і 54-й хвилинах.

Український захисник Віталій Миколенко після хвороби повернувся до стартового складу "Евертона" та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Евертон" – "Крістал Пелас"

Буде додано незабаром.

Здобувши першу перемогу цього сезону АПЛ, мерсисайдський клуб з 4 очками піднявся на 15-ту позицію, залишивши зону вильоту. "Крістал Пелас" опустився на 17-те місце, маючи 3 бали у своєму активі.

У наступному турі АПЛ підопічні Шона Дайча приймуть "Ньюкасл", а команда Олівера Гласнера вдома зіграє з "Ліверпулем". Обидва матчі відбудуться 5 жовтня.

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