"Евертон" з Миколенком розгромно програв у 20-му турі АПЛ, "Брентфорд" Ярмолюка зазнав фіаско (відео)

Відбулися ще два матчі 20-го туру чемпіонату Англії за участю клубів українців.

В рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді розгромно програв "Вулвергемптону" ( 3:0 ), а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка в гостях поступився "Крістал Пелас" ( 3:1 ).

На 25-й хвилині "вовки" вийшли вперед зусиллями англійського захисника Макса Кілмана, який має українське коріння.

У другому таймі команда Гері О'Ніла зміцнила свою перевагу – на 53-й хвилині відзначився Матеус Кунья, а ще через вісім хвилин Крейг Доусон зробив рахунок розгромним.

Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" та провів на полі увесь матч.

Таким чином, "Евертон" зазнав третьої поспіль поразки в АПЛ. Команда Шона Дайча з 16 очками перебуває на 17-му місці поруч із зоною вильоту. Варто зазначити, що 17 листопада мерсисайдський клуб позбавили 10 очок за порушення правил фінансового фейрплей. "Вулвергемптон" (28 пунктів) посідає 11-ту позицію.

Огляд матчу "Вулвергемптон" – "Евертон"

У паралельному матчі Кін Льюїс-Поттер уже на 2-й хвилині вивів "Брентфорд" вперед, але "Крістал Пелас" здійснив камбек. На 14-й хвилині рахунок зрівняв Мікаель Олісе, а на 39-й гол Еберечі Езе дозволив господарям повести в рахунку.

Після перерви "орли" добили свого суперника. На 58-й хвилині Олісе оформив дубль, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Ярмолюк розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 80-й хвилині. Допомогти своїй команді уникнути поразки 19-річному українцю не вдалося.

Для "Брентфорда" ця поразка стала п'ятою поспіль в АПЛ. Команда Ярмолюка з 19 очками розташовується на 15-му місці. "Крістал Пелас" (21 бал) піднявся на 13-ту сходинку

Огляд матчу "Крістал Пелас" – "Брентфорд"

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