"Евертон" з Миколенком у компенсований час врятувався від поразки в матчі АПЛ (відео)

Українець провів на полі весь поєдинок.

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка вдома зіграв унічию з "Фулгемом" у матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм минув без забитих голів. "Іриски" мали можливість вийти вперед на 32-й хвилині – Домінік Калверт-Льюїн вразив ворота гостей, але після перегляду відеоповтору (VAR) гол було скасовано через офсайд.

Після перерви мерсисайдський клуб пропустив гол – на 61-й хвилині за "дачників" відзначився колишній гравець "Евертона" Алекс Івобі.

Однак у компенсований час підопічним Шона Дайча вдалося уникнути поразки – на 90+4-й хвилині Бету вирвав для господарів поля нічию.

Зазначимо, що Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Евертон" – "Фулгем"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Евертон" (9 очок) посідає 15-те місце місце в АПЛ. "Фулгем" (12 балів) перебуває на десятій позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Миколенка 2 листопада на виїзді зіграє проти "Саутгемптона", а "Фулгем" 4 листопада прийме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Читайте також:

"Борнмут" із Забарним на останніх секундах врятував очко в матчі АПЛ проти "Астон Вілли" (відео)

"Манчестер Сіті" завдяки Голанду здолав аутсайдера та очолив АПЛ (відео)

Арсенал – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ