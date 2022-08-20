"Евертон" з Миколенком видряпав нічию в АПЛ проти дворазового переможця Кубка європейських чемпіонів

У матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Евертон" на своєму полі зіграв унічию з "Ноттінгемом".

Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:1 .

Команди довго не могли вразити ворота одна одної. Перший м'яч у цій зустрічі "лісники" забили на 81-й хвилині. Автором результативного удару став Бреннан Джонсон.

І все ж, "іриски" знайшли сили, щоб відігратися. На 88-й хвилині Демарай Грей відзначився голом і врятував свою команду від поразки.

Український захисник "Евертона" Віталій Міколенко вийшов у стартовому складі та провів повний матч.

Додамо, що "Ноттінгем Форест" повернувся до елітного дивізіону Чемпіонату Англії після 23-річної перерви. "Ноттінгем Форест" - дворазовий переможець Кубка європейських чемпіонів (1979, 1980). Також команда вигравала чемпіонат Англії, двічі - Кубок Англії і чотири рази - Кубок ліги. Також в активі у "лісників" Суперкубки Англії та Європи.

"Евертон" набрав своє перше очко в нинішньому сезоні АПЛ і тепер посідає 16-те місце в турнірній таблиці. "Ноттінгем Форест" з 4 балами перебуває на 11-й позиції.

У наступному турі "Евертон" 27 серпня на виїзді зіграє з "Брентфордом", а "Ноттінгем" днем пізніше прийме "Тоттенгем".

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