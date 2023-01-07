"Евертон" з Миколенком вилетів від "Манчестер Юнайтед" з Кубка Англії: фанати розкритикували українця

"Евертон" захисника збірної України Віталія Миколенка поступився "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії – 3:1 .

Вже на 4-й хвилині "червоні дияволи" повели в рахунку – Антоні у воротарському майдачнику замкнув простріл Маркуса Рашфорда. З автором забитого м'яча не допрацював саме Миколенко, який у момент передачі раптово вирішив зміститися у протилежний бік від бразильця, щоб накрити іншого гравця МЮ – Бруну Фернандеша.

Такі дії українського футболіста викликали критику з боку фанатів "ірисок".

"Захист "Евертона" – абсурд. Що робить Миколенко перед голом?", – написав один з уболівальників під відео з пропущеним м'ячем.

Everton's defending is absurd. What is Mykolenko doing prior to the goal?

Also, Godfrey waving to Coady to stop despite being in a worse position than him for the pen was the cherry on the top. They just had to swap. No coordination between them and seemingly very basic mistakes https://t.co/vvlHrb3W8v — Nedko (@NedkoSTYNV) January 6, 2023

Зазначимо, що Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі 80 хвилин, після чого його замінили. За цей матч він отримав від порталу WhoScored оцінку 6,0 – одну з найнижчих у складі обох команд.

Підопічні Френка Лемпарда зрівняли рахунок на 14-й хвилині зусиллями Конора Коуді. На старті другого тайму "манкуніанці" знову вийшли вперед – Коуді відзначився автоголом. Крапку в матчі на 90+7-й хвилині поставив Рашфорд, реалізувавши пенальті.

Огляд матчу

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