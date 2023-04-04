"Евертон" з Миколенком вирвав нічию у "Тоттенгема" в матчі АПЛ з двома вилученнями (відео)

Українець вийшов з лавки запасних та отримав одну з найвищих оцінок у своїй команді.

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на власному полі зіграв унічию з "Тоттенгемом" у заключному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На 58-й хвилині "іриски" залишилися в меншості – Абдулає Дукуре отримав пряму червону картку, вдаривши Гаррі Кейна по обличчю.

Через десять хвилин "шпори" реалізували чисельну перевагу – Кейн забив з пенальті.

За дві хвилини до кінця основного часу матчу склади вирівнялися – пряму червону картку заробив Лукас Моура, який вийшов на заміну.

"Евертон" цим скористався і зумів уникнути поразки. На 90-й хвилині нічию мерсисайдському клубу приніс Майкл Кін.

Огляд матчу

Миколенко вчетверте поспіль не потрапив до стартового складу "Евертона". Українець вийшов на заміну на 76-й хвилині. За проведений на полі час Віталій виграв 5 з 5 єдиноборств та віддав 6 із 7 точних передач.

Аналітичний портал Sofa Score оцінив дії Миколенка високим балом 7,5. Вищу оцінку за цей поєдинок у складі "ірисок" отримав лише автор гола Кін (7,8).

"Евертон" (27 очок) посідає 15-те місце в турнірній таблиці АПЛ. "Тоттенгем" (50 балів) піднявся на четверту позицію, обійшовши за додатковими показниками "Манчестер Юнайтед".

У наступному турі команда Миколенка на виїзді зіграє з "Манчестер Юнайтед", а "шпори" приймуть "Брайтон". Обидва матчі відбудуться 8 квітня.

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