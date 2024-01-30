"Евертон" з Миколенком втратив очки у 22-му турі АПЛ і опустився до зони вильоту (відео)

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зіграв унічию з "Фулгемом" у виїзному матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Крейвен Коттедж" у Лондоні завершився з рахунком 0:0 .

За всю гру обидві команди завдали досить багато ударів – 25:21 на користь "дачників" (у площину воріт – 6:3), але жодного забитого м'яча уболівальники так і не побачили.

За очікуваними голами "Фулгем" перевершив "ірисок" – 1,82 на 1,25, як і у володінні м'ячем – 69% проти 31%.

Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та провів на полі весь поєдинок.

Огляд матчу "Фулгем" – "Евертон"

Після цього матчу "Евертон" (18 очок) опустився до зони вильоту – на 18-те місце, оскільки в паралельній зустрічі "Лутон" вдома сенсаційно розгромив "Брайтон" екстренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі з рахунком 4:0. Завдяки цій перемозі "Лутон" (19 балів) піднявся на 17-ту сходинку. "Фулгем" (25 пунктів) посідає 12-ту позицію.

Варто зазначити, що команда Миколенка могла перебувати значно вище в турнірній таблиці АПЛ, але в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок за порушення правил фінансового фейрплей.

У наступному турі "Евертон" 3 лютого прийматиме "Тоттенгем". Того ж дня "Фулгем" на виїзді зіграє проти "Бернлі".

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