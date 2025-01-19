"Евертон" з Миколенком втримав перемогу над "Тоттенгемом" і віддалився від зони вильоту АПЛ (відео)

Український захисник "ірисок" провів на полі весь матч.

"Евертон" вдома здобув перемогу над "Тоттенгемом" у поєдинку 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершилася з рахунком 3:2 .

Господарі відкрили рахунок уже на 13-й хвилині матчу – відзначився Домінік Калверт-Льюїн.

До перерви підопічні Девіда Моєса збільшили свою перевагу. На 30-й хвилині забив Іліман Ндіає, а на 45+7-й автогол заніс до свого пасиву 18-річний захисник "шпор" Арчі Грей.

У другому таймі команда Ангелоса Постекоглу скоротила відставання – на 77-й хвилині точного удару завдав Деян Кулусевскі.

На 90+2-й хвилині Рішарлісон відквитав ще один м'яч, проте уникнути поразки лондонському клубу не вдалося.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Евертон" – "Тоттенгем"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Евертон" (20 очок) посідає 16-те місце в АПЛ, віддалившись від зони вильоту на відстань 4 балів. "Тоттенгем" (24 пункти) йде на 15-й позиції.

У наступному турі мерсисайдці 25 січня на виїзді позмагаються з "Брайтоном". Днем пізніше "шпори" приймуть "Лестер".

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