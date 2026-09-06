"Евертон" з Миколенком завдяки суперголу на останніх секундах уникнув поразки від "Манчестер Юнайтед"

Віталій Миколенко / © Associated Press

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"Евертон", за який виступає український захисник Віталій Миколенко, вдома зіграв унічию з "Манчестер Юнайтед" у матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Хіл Дікінсон" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:2.

Перший тайм завершився без забитих голів. Одразу після перерви "червоні дияволи" вийшли вперед — на 46-й хвилині відзначився Браян Мбемо.

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На 83-й хвилині "іриски" відігралися зусиллями Тайріка Джорджа, але вже за п'ять хвилин Беньямін Шешко влучним ударом головою знову вивів гостей уперед.

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І все ж на останній хвилині компенсованого часу "Евертон" вирвав нічию завдяки неймовірному дальньому удару Ензлі Мейтленд-Найлза.

Миколенко вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Евертон" — "Манчестер Юнайтед"

Після цього поєдинку "Евертон" (5 очок) посідає восьме місце в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (4 бали) розташовується на 11-й позиції.

У наступному турі АПЛ команда Миколенка 12 вересня на виїзді зіграє з "Тоттенгемом", за який напередодні дебютував український вінгер Михайло Мудрик. Підопічні Майкла Карріка 13 вересня вдома позмагаються з "Манчестер Сіті".

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Перед цим МЮ 10 вересня прийме азербайджанський "Сабах"у межах першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що тренер "Тоттенгема" оцінив дебют Мудрика за клуб.

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