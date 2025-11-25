"Евертон" з Миколенком здолав МЮ в АПЛ – одноклубник українця заробив курйозне вилучення

"Манчестер Юнайтед" – "Евертон" / © Associated Press

"Евертон" на виїзді переміг "Манчестер Юнайтед" у заключному матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 0:1 .

Уже на 13-й хвилині зустрічі "іриски" залишилися в меншості – Ідрісса Гуйє заробив курйозне вилучення за те, що дав ляпас своєму партнеру за командою Майклу Кіну.

"Манчестер Юнайтед" – "Евертон" / © Associated Press

Однак, незважаючи на гру в меншості, мерсисайдці зуміли не тільки не програти, але й здобути перемогу – на 29-й хвилині єдиний гол у цьому протистоянні забив Кірнан Дьюсбері-Голл.

Весь матч у складі "Евертона" відіграв захисник Віталій Миколенко. Для українця це був 11-й поєдинок за "ірисок" цього сезону.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Евертон"

Після цієї перемоги "Евертон" (18 очок) піднявся на 11-те місце в АПЛ. МЮ з аналогічною кількістю залікових балів перебуває на десятій позиції.

У наступному турі підопічні Рубена Аморіма 30 листопада в гостях зустрінуться з "Крістал Пелес", а команда Девіда Моєса днем раніше прийме "Ньюкасл".