ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

"Евертон" з Миколенком здолав МЮ в АПЛ – одноклубник українця заробив курйозне вилучення

Гравець "ірисок" дав ляпас партнеру за командою, за що був покараний червоною карткою.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Юнайтед" – "Евертон"

"Манчестер Юнайтед" – "Евертон" / © Associated Press

"Евертон" на виїзді переміг "Манчестер Юнайтед" у заключному матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 0:1.

Уже на 13-й хвилині зустрічі "іриски" залишилися в меншості – Ідрісса Гуйє заробив курйозне вилучення за те, що дав ляпас своєму партнеру за командою Майклу Кіну.

"Манчестер Юнайтед" – "Евертон" / © Associated Press

"Манчестер Юнайтед" – "Евертон" / © Associated Press

Однак, незважаючи на гру в меншості, мерсисайдці зуміли не тільки не програти, але й здобути перемогу – на 29-й хвилині єдиний гол у цьому протистоянні забив Кірнан Дьюсбері-Голл.

Весь матч у складі "Евертона" відіграв захисник Віталій Миколенко. Для українця це був 11-й поєдинок за "ірисок" цього сезону.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Евертон"

Після цієї перемоги "Евертон" (18 очок) піднявся на 11-те місце в АПЛ. МЮ з аналогічною кількістю залікових балів перебуває на десятій позиції.

У наступному турі підопічні Рубена Аморіма 30 листопада в гостях зустрінуться з "Крістал Пелес", а команда Девіда Моєса днем раніше прийме "Ньюкасл".

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie