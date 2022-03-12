"Евертон" запустив масштабну акцію на підтримку України: клуб Миколенка вже пожертвував 250 тисяч фунтів

"Евертон" запустив масштабну акцію на підтримку України: клуб Миколенка вже пожертвував 250 тисяч фунтів

"Іриски" оголосили про запуск кампанії по збору коштів для українців.

Англійський "Евертон", за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко, пожертвує Україні, яка захищається від військової агресії Росії, 250 тисяч фунтів.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Також "іриски" запускають масштабну благодійну кампанію, яка має на меті зібрати 500 тисяч фунтів для Комітету з надзвичайних ситуацій в Україні, створеному в Англії.

До Комітету увійшли 15 провідних британських благодійних організацій, які займаються збором коштів для швидкого і ефективного реагування на гуманітарну кризу, що розгортається в Україні після вторгнення Росії.

Початок акції запланований на неділю, в день, коли "Евертон" на Гудісон Парк прийме "Вулвергемптон".

"Картини трагедії, що розгортається в Україні, які ми всі бачили, несамовиті. І неправильно. І жахливо. Ми зі зростаючим жахом стежимо за новинами з України, де невиборчі напади наражають на небезпеку ні в чому не винних цивільних осіб, у тому числі дітей. Ми прагнемо зробити все можливе, щоб продемонструвати нашу підтримку безневинним жертвам російського вторгнення в Україну. Ми всі молимося про мир, але ми також сповнені рішучості допомогти гуманітарним зусиллям прямо зараз, щоб урятувати життя. Збитки, які ця війна завдає українським сім'ям, є жахливими", — заявив голова правління "Евертона" Білл Кенрайт.

Нагадаємо, фанати лондонського "Вест Гема", за який грає українець Андрій Ярмоленко, презентували лімітовану версію чашок у синьо-жовтих кольорах форми збірної України.

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