Ф'юрі, Альварес та інші: названо номінантів на найкращий нокаут року за версією WBC (відео)

Ф'юрі, Альварес та інші: названо номінантів на найкращий нокаут року за версією WBC (відео)

До списку увійшли шість поєдинків.

Всесвітня боксерська рада (WBC) визначила претендентів на найкращий нокаут року в боях, які відбулися під егідою організації.

До списку потрапили шість поєдинків з достроковим завершенням.

На звання найкращого за підсумками 2021 року номіновані нокаути від Оскара Вальдеса (проти Мігеля Берчельта), Раяна Гарсії (проти Люка Кемпбелла), Брендона Фігероа (проти Луїса Нері), Тайсона Ф'юрі (проти Деонтея Вайлдера), Хосе Сепеди (проти Джессі Варгаса) і Сауля Альвареса (проти Калеба Планта).

Відео всіх нокаутів WBC опублікувала на своїй сторінці в Instagram, дозволивши уболівальникам ще раз насолодитися яскравими моментами.

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