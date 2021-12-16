Ф'юрі дав сміливий прогноз на реванш Усика з Джошуа

Ф'юрі дав сміливий прогноз на реванш Усика з Джошуа

"Циганський король" не вірить у свого співвітчизника.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив прогноз на бій-реванш між британцем Ентоні Джошуа та чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком.

На думку британського боксера, українець вдруге переможе Ей Джея. Але цього разу вже не суддівським рішенням, а нокаутом.

"Усик знову переможе Джошуа. Але, ймовірно, цього разу вже нокаутує його", - заявив Ф'юрі в інтерв'ю Daily Mail.

Водночас Тайсон не втрати нагоди "підколоти" українця через його габарити.

"Звичайно, Усик - чудовий боксер, але коли ми з ним зустрічалися, він поряд зі мною мав вигляд середньоваговика", - сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

Своєю чергою, промоутер Усика Олександр Красюк повідомляв, що Усик може провести об'єднавчий поєдинок з Ф'юрі, якщо Джошуа отримає бажану суму відступних за відтермінування другого бою з українцем.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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