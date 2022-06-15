Ф'юрі готовий повернутися на ринг заради бою з Усиком: "Циганський король" назвав єдину умову

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що може повернутися в бокс для проведення об'єднавчого поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри. Незважаючи на це, іменитий британець все ще розглядає можливість повернення на ринг, щоб стати абсолютним чемпіоном світу.

Ф'юрі готовий битися з переможцем реваншу Усик - Джошуа, але лише в тому разі, якщо йому запропонують найбільший гонорар в історії боксу.

"Я повернуся на ринг, 100%. Як у фільмі, коли Джеррі Магвайр кричав: "Покажи мені гроші". Якщо хто і здатен на це, то це мій промоутер Френк Воррен. Я б хотів отримати пів мільярда фунтів для того, щоб відновити кар'єру. Кажу правду, якщо ви хочете, щоб я повернувся, це коштуватиме пів мільярда", - передає слова Ф'юрі ESPN.

Ф'юрі додав, що в майбутньому поєдинку Усика та Джошуа ставить на українського боксера. Водночас він вкотре назвав Усика "середньоваговиком" та пообіцяв розібратися з ним у разі свого повернення на ринг.

"Коли цей середньоваговик (Усик) нокаутує цього бодібілдера (Джошуа), залишиться лише одна людина, яка зможе розібратися з цим цирком, чи не так? Що я б хотів сказати людям, які бажають, щоб цей бій відбувся - вам краще мати велику чекову книжку, щоб повернути "Циганського короля" на ринг. Це коштуватиме грошей", - зазначив Ф'юрі.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Нагадаємо, бій-реванш Усик - Джошуа відбудеться 13-го або 20 серпня в Саудівській Аравії. Незабаром дата та місце поєдинку будуть оголошені офіційно.

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