"Ф'юрі копіює Усика": колишній чемпіон світу назвав головну перевагу українця у бою за "абсолюта"

Колишній чемпіон світу надважкої ваги Хасім Рахман розповів про перевагу володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 KO) над чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

"Я думаю, що Усик може перемогти Ф'юрі. Я вважаю Олександра найкращим серед важковаговиків, які виступають на цей момент. Мені здається, що Ф'юрі копіює Усика, і він досяг у цьому серйозних успіхів. Але коли ти б'єшся з повільними супертяжами – це інший бокс. Все, що Ф'юрі робить у плані боксу, Усик може зробити краще.

Надважка вага інша, тому що більшість супертяжів лінується. Вони не мають професійної етики, тоді як дрібніші хлопці відрізняються. Боксерський IQ Усика відіграє дуже важливу роль. У багатьох випадках інтелект маленьких бійців може звести нанівець переваги їхніх суперників", – сказав Рахман у інтерв'ю Fight Hype.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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