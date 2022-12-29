"Ф'юрі має боксерський IQ, він може робити різні речі": катмен Усика оцінив шанси українця у бою за "абсолюта"

Расс Анбер, катмен чемпіона WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, поділився думками про потенційний поєдинок за "абсолюта" проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

За словами фахівця, британський чемпіон має виняткову мобільність для своїх розмірів.

"Ф'юрі дуже мобільний як для такого великого хлопця. Коли ти дивишся на нього, то не думаєш, що це тіло може робити на рингу те, що воно робить. Я вважаю, що це комплімент йому. Якби Ф'юрі бився так, як повинні битися бійці з його статурою – неповоротко, механічно викидаючи важкі удари, то це було б чудово, чудово для нас. Але він цього не робить", – заявив він в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

Анбер оцінив шанси українця на перемогу у цьому протистоянні.

"Усику буде складно, тому що у Ф'юрі має боксерський IQ, він розумний на рингу, він може робити різні речі. Ф'юрі може використовувати габарити і свої навички, у нього хороші захисні вміння, по ньому важко потрапити чисто. Тайсон – великий хлопець, він знає, як діяти прямо на межі фолу, хапаючи та утримуючи тебе, навалюючись на тебе. Я точно не думаю, що це буде легкий вечір. Послухайте, Ф'юрі – чемпіон світу у надважкій вазі, він не може бути простим суперником", – зазначив він.

Нагадаємо, що після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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