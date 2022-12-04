Ф'юрі "наїхав" на Усика після перемоги над Чісорою – майбутні суперники провели дуель поглядів (відео)

"Циганський король" у притаманній собі манері викликав українця на поєдинок.

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі після своєї перемоги над Дереком Чісорою зустрівся з Олександром Усиком, який володіє поясами WBO, WBA, IBO та IBF.

Одразу після чого тріумфу над Чісорою британський чемпіон взяв мікрофон і покликав українця, який перебував у залі.

Коли Олександр підійшов ближче до рингу, Ф'юрі став на нього кричати та зухвало викликав на бій.

"Де цей кролик? Усику, ти – наступний. 95-кілограмовий маленький карлику. Я вже розібрався з одним українцем, Кличком. Теперь візьмемося за тебе, маленький, потворний чоловічку з проміжком у зубах", – сказав Ф'юрі.

Усик же не став нічого відповідати Ф'юрі, а просто пильно дивився йому в очі.

Потім на ринг піднявся ще один непереможний британець – Джо Джойс. Тож Ф'юрі заявив, що проведе бій з Джойсом, якщо Усик відмовиться від поєдинку з ним.

"Великий Джо Джойс тут. Він – воїн. Я скажу тобі ось що, Джо, я єдиний, хто називає твоє ім'я. Якщо цей кролик не хоче цього робити, то зробимо це з тобою на "Вемблі", брате", – додав Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше Усик заявив, що не хоче битися ні з ким іншим, окрім Ф'юрі. Він також озвучив найбільш ймовірні дату і місце об'єднавчого поєдинку за звання абсолютного чемпіона хевівейту.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 - нокаутом) і одна нічия.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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