Ф'юрі назвав дату реваншу з Усиком і поділився думками про можливий бій проти Джошуа

"Циганський король" не проти побитися з Ей Джеєм, але після двох поєдинків з українцем.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про можливий поєдинок з колишнім чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Ентоні Джошуа.

За словами "Циганського короля", його бій з Ей Джеєм стане можливим тільки після того, як він двічі зустрінеться в ринзі з чинним чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Перший бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. А в жовтні українець і британець збираються влаштувати поєдинок-реванш.

"З якоїсь причини протягом останніх п'яти років завжди щось заважало нам побитися з Джошуа. І цього разу між нами стоїть титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Так що цей бій поки що на другому плані.

На жаль, у мене зараз важливіші справи з Усиком 18 травня, а в жовтні ми проведемо реванш. Отже, після цього, якщо він ще буде доступний, ми зможемо зустрітися", – наводить слова Ф'юрі ESPN.

Нагадаємо, в ніч проти 9 березня Джошуа в головному поєдинку боксерського вечора в Ер-Ріяді ефектно знищив ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Британець нокаутував свого суперника в другому раунді.

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