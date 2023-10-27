Ф'юрі – Нганну: ставки букмекерів на бій "Циганського короля" проти ексчемпіона UFC

Аналітики не сумніваються у перемозі британського боксера над представником змішаних єдиноборств.

У суботу, 28 жовтня, у саудівському Ер-Ріяді відбудеться поєдинок між чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Це буде 10-раундовий бій за класичними правилами боксу. На кону стоятиме спеціальний пояс WBC, створений саме для переможця поєдинку Ф'юрі – Нганну. Водночас титул WBC, який належить британцеві, розігруватися не буде.

Ф'юрі востаннє виходив у ринг на початку грудня минулого року, коли технічним нокаутом переміг британця Дерека Чісору. В послужному списку "Циганського короля" 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия у професійному боксі.

Нганну у своєму останньому поєдинку в січні 2022 року одноголосним рішенням суддів переміг Сіріла Гана на турнірі UFC 270. В активі камеруно-французького бійця 17 перемог у 20 боях у ММА. Вихід у ринг проти Ф'юрі стане для нього дебютом у боксі.

Прогнози букмекерів на бій Ф'юрі – Нганну

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку аналітики вважають "Циганського короля". Ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,07. Нічия – 40,00. Виграш Нганну стане великою сенсацією – 9,00.

На думку букмекерів, найбільш імовірним результатом бою є дострокова перемога британця – 1,19. Успіх Ф'юрі завдяки суддівському рішенню – 6,20.

Коефіцієнт на тріумф Нганну нокаутом становить 10,50. Звитяга бійця ММА за очками є вкрай малоймовірною – 70,00.

Очікується, що після бою проти Нганну "Циганський король" проведе об'єднавий поєдинок з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Планується, що Усик і Ф'юрі зійдуться в ринзі уже 23 грудня цього року, однак офіційно дату битви за звання "абсолюта" у хевівейті збираються оголосити після поєдинку британця проти Нганну.

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