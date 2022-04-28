Ф'юрі обійшов Усика у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Ф'юрі обійшов Усика у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

У середу, 27 квітня, у топ-10 оновленого рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії відбулося дві зміни.

Британський чемпіон у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі після дострокової перемоги над Ділліаном Уайтом піднявся на одну позицію, зрушивши з п'ятого місця володаря титулів WBA, WBO, IBF у своєму дивізіоні Олександра Усика. Крім того, чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс опустився з дев'ятого на десяте місце.

Про це повідомляє ESPN.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес на першому місці рейтингу, володар пояса WBO у напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд - другий, а трійку найкращих замикає японський чемпіон WBA та IBF у найлегшій вазі Наоя Іноуе.

Український боксер Василь Ломаченко перебуває на сьомій позиції.

ТОП-10 рейтингу pound-for-pound від ESPN:

Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Еррол Спенс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Василь Ломаченко Хуан Франсіско Естрада Джош Тейлор

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі висловився про поєдинок-реванш між українським чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

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