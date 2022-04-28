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Ф'юрі обійшов Усика у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

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Ф'юрі обійшов Усика у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Associated Press

У середу, 27 квітня, у топ-10 оновленого рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії відбулося дві зміни.

Британський чемпіон у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі після дострокової перемоги над Ділліаном Уайтом піднявся на одну позицію, зрушивши з п'ятого місця володаря титулів WBA, WBO, IBF у своєму дивізіоні Олександра Усика. Крім того, чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс опустився з дев'ятого на десяте місце.

Про це повідомляє ESPN.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес на першому місці рейтингу, володар пояса WBO у напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд - другий, а трійку найкращих замикає японський чемпіон WBA та IBF у найлегшій вазі Наоя Іноуе.

Український боксер Василь Ломаченко перебуває на сьомій позиції.

ТОП-10 рейтингу pound-for-pound від ESPN:

  1. Сауль Альварес
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Іноуе
  4. Еррол Спенс
  5. Тайсон Ф'юрі
  6. Олександр Усик
  7. Василь Ломаченко
  8. Хуан Франсіско Естрада
  9. Джош Тейлор

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі висловився про поєдинок-реванш між українським чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

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