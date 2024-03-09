Ф'юрі оцінив перемогу Джошуа над Нганну – реакція "Циганського короля" потрапила на відео

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував видовищну перемогу колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

У головному поєдинку вечора боксу, який відбувся в ніч проти 9 березня у саудівському Ер-Ріяді, Джошуа нокаутував Нганну у другому раунді, перед цим двічі відправивши бійця ММА в нокдаун.

"Сьогодні Джошуа провів показовий бій – це було класне шоу, а на нас з Усиком чекає бій за титул абсолютного чемпіона.

Я впевнений, що Олександру Усику буде що сказати стосовно цього. У мене був слабкий виступ проти Нганну. Джошуа виступив фантастично і відправив його у нокаут правою рукою.

Якщо він битиметься зі мною після того, як я двічі переможу Усика, то це буде зовсім інша гра", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що "Циганський король" стежив за поєдинком Джошуа – Нганну із залу арени у Саудівській Аравії. Камери вихопили його реакцію після того, як Ей Джей відправив у нокаут свого суперника.

Примітно, що у своєму останньому поєдинку Ф'юрі боксував саме проти Нганну. В ніч проти 29 жовтня 2023-го "Циганський король" переміг камеруно-французького бійця роздільним рішенням суддів, хоча у третьому раунді сам побував у нокдауні.

Нагадаємо, бій Усик – Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на 18 травня. Місце проведення битви за "абсолюта" не змінилося – боксери визначать сильнішого в Ер-Ріяді.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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