Ф'юрі оцінив поразку від Усика в реванші та відповів, чи не збирається завершувати кар'єру

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про поразку в реванші від володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика.

На пресконференції після бою 36-річного британця запитали, чи відчув він на собі удари українця. "Циганський король" відповів, що Усик у реванші жодного разу не зробив йому боляче.

"Не дуже, якщо чесно. В цьому бою він жодного разу не зробив мені боляче. Я отримав трохи свіжих ран, але вони зійдуть через два-три дні, тож на мені жодного сліду не залишиться. Я знаю, що сталося, і це все. Я просто поїду додому. Мало що можу сказати чи зробити зараз", – сказав Ф'юрі.

Також Ф'юрі прокоментував свої плани на майбутнє. Тайсон ще не знає, чи повернеться в ринг.

"Що далі для мене? Я їду додому і відпочиваю. Чи побачите мене в ринзі знову? Може, побачите, а може, й ні, хто знає. Поговоримо про це наступного року", – заявив "Циганський король".

Відео пресконференції Ф'юрі після бою-реваншу з Усиком

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У ніч проти 22 грудня Ф'юрі в головному поєдинку вечора боксу в саудівському Ер-Ріяді програв Усик одноголосним рішенням суддів (тричі по 112-116). Британець не зумів взяти реванш в українця за поразку в першому бою та відібрати у нього титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Тепер у пасиві "Циганського короля" дві поразки (обидві – від Усика) на професійному рингу. Також на його рахунку 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі не визнав поразку від Усика, заявивши, що його засудили. Олександр уже відреагував на це висловлювання британського боксера.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

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