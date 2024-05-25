Ф'юрі офіційно активував опцію про реванш з Усиком – коли та де збираються організувати бій

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив, що Тайсон Ф'юрі офіційно активував опцію про реванш з абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком.

За його словами, поєдинок відбудеться наприкінці 2024-го або на початку 2025 року в саудівському Ер-Ріяді.

Також Арум назвав суперечливою перемогу Усика в першому бою проти британця. Промоутер вірить у те, що "Циганський король" зможе перемогти українця в реванші.

"Є пункт про реванш – Тайсон скористався ним. Цей бій відбудеться або наприкінці цього року, або на початку наступного. Його знову проведуть в Ер-Ріяді. Це контракт, який підписали обидва боксери.

Перший поєдинок був таким чудовим та суперечливим. Багато хто вважав, що Тайсон вирвав звитягу, деякі вважали, що Усик заслужив здобуту перемогу.

Давайте подивимося, що станеться у реванші. Думаю, буде великий інтерес. Незалежно від того, чи перемога, чи поразка, мені б хотілося побачити Тайсона, який, вірю, виграє реванш", – сказав Арум в інтерв'ю talkSPORT.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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