Ф’юрі переміг жертву Усика у битві поглядів напередодні бою (відео)

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) та Дерек Чісора (33-12, 23 КО) провели битву поглядів напередодні бою.

Чісора довго витримати погляд майбутнього суперника не зміг, тож доволі швидко повернувся до залу.

No more time for games. @Tyson_Fury and @DerekWarChisora face-off #FuryChisora | BT Sport Box Office | December 3rd pic.twitter.com/0ROS85ISX0 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) December 1, 2022

Поєдинок відбудеться 3 грудня на арені Тоттенгем Хотспур в Лондоні. Це буде третя зустріч між боксерами.

У першому бою з Чісорою Ф'юрі здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Під час другої зустрічі в рингу Дерек не зміг продовжувати бій після десятого раунду.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

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