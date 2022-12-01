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Ф’юрі переміг жертву Усика у битві поглядів напередодні бою (відео)

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
481
Час на прочитання
1 хв
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Ф’юрі переміг жертву Усика у битві поглядів напередодні бою (відео)

Чісора не витримав погляду "Циганського короля".

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) та Дерек Чісора (33-12, 23 КО) провели битву поглядів напередодні бою.

Чісора довго витримати погляд майбутнього суперника не зміг, тож доволі швидко повернувся до залу.

Поєдинок відбудеться 3 грудня на арені Тоттенгем Хотспур в Лондоні. Це буде третя зустріч між боксерами.

  • У першому бою з Чісорою Ф'юрі здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Під час другої зустрічі в рингу Дерек не зміг продовжувати бій після десятого раунду.
  • На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

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Дата публікації
Перегляди
481
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