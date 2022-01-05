Ф'юрі "побили" палицями: Мережею розлетілося відео скаженого тренування британського чемпіона

"Циганський король" готується до свого повернення на ринг.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не забуває тримати себе в формі під час зимових свят. Хто стане його наступним суперником поки невідомо, але 33-річний британець уже активно займається в спортзалі.

Промоутер "Циганського короля" Френк Воррен у себе в Twitter опублікував відео з тренування свого клієнта.

Під час нього Ф'юрі виконував незвичайну вправу. Тайсон відбивався від ударів свого тренера, який намагався "побити" британського боксера пластмасовими палицями. Обидва дуже емоційно реагували на те, що відбувається.

"Входження до новорічного ритму", - підписав цікавий ролик промоутер.

Getting into the New Year rhythm @Tyson_Fury pic.twitter.com/vPmQgUGlhB — Frank Warren (@frankwarren_tv) January 4, 2022

В останньому бою в жовтні 2021 року Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера і зберіг пояс WBC у надважкій вазі.

і зберіг пояс WBC у надважкій вазі. У послужному списку Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

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