Ф'юрі поцілував Усика після бою за звання "абсолюта": відео зворушливого моменту

Британець та українець тепло обійнялися після фінального гонгу.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі та українець Олександр Усик обмінялися люб'язностями одразу після завершення бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Українець переміг британця роздільним рішенням суддів – 115-112, 114-113 та 113-114. Наприкінці дев'ятого раунду Усик відправив Ф'юрі в нокдаун.

Після фінального раунду боксери тепло обійнялися, а Ф'юрі навіть поцілував Усика у чоло.

Respect earned pic.twitter.com/yP57LtkKx4 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024

Раніше було оприлюднено статистику ударів бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після історичної перемоги над Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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