Ф'юрі похвалився формою після зриву бою з Усиком та нарвався на тролінг від промоутера українця

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі на тлі зриву поєдинку за звання "абсолюта" проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика похизувався перед фанатами своєю фізичною формою.

Після того, як "Циганський король" отримав розсічення під час спарингу й бій з Усиком було відкладено не невизначений термін, він опублікував на своїй сторінці в Instagram селфі з оголеним торсом.

"Нічого не поробиш, травмувався в спарингу. Але можу сказати, що в Усика були проблеми, а я перебуваю у фантастичній формі. Я повернуся до бою, як тільки зможу. 2024 рік – великий рік для команди "Циганського короля", – написав Ф'юрі.

Відреагував на публікацію британця промоутер Усика Олександр Красюк. Він не втратив нагоди потролити Ф'юрі через перенесення бою та порадив йому задуматися над завершенням кар'єри.

"Бажаю якнайшвидше відновитися. Бог послав тобі знак. Подумай про пенсію, брате" – написав Красюк.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі попросив вибачення за зрив бою проти Усика.

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Наразі невідомо, на яку саме дату перенесено довгоочікуваний бій.

Зазначимо, що бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже втретє. 29 квітня 2023 року боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Згодом планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 23 грудня 2023-го, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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