Ф'юрі показав свою форму за місяць до реваншу з Усиком та зухвало звернувся до українця

"Циганський король" нагадав, що ніколи не програвав у реваншах.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі продемонстрував свою фізичну форму за місяць до бою-реваншу з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

"Ось така п'ятниця", – підписав "Циганський король" фото, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Також британець залишив послання для українського чемпіона, нагадавши, що він ще ніколи не програвав у реваншах.

"Мої реванші завжди закінчуються однаково", – написав Тайсон в Instagram.

Зазначимо, що Ф'юрі за кар'єру перемагав у всіх реваншах – проти Джона Макдермотта, Дерека Чісори та Деонтея Вайлдера.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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