Ф'юрі поставив під сумнів велич Володимира Кличка: Він ніколи в історії не переміг би мене

Ф'юрі поставив під сумнів велич Володимира Кличка: Він ніколи в історії не переміг би мене

"Циганський король" вважає, що суперники українця не вирізнялися особливою силою.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою про легендарного українського боксера Володимира Кличка.

За словами британця, Володимир ніколи б не зміг його перемогти. "Циганський король" наголосив, що суперники українця під час його кар'єри були далеко не найсильнішими.

"Колись я запитав Кличка: "Ти маєш намір бути великим чемпіоном. Але хто найсильніший, проти кого ти боксував? Хто був його суперником? Хей, Пулєв, Дженнінгс, який був у поганій формі?

Кличко ніколи в історії не переміг би мене. Пам'ятаю, як люди казали, що Володимир більше не такий сильний. Звичайно, коли люди програють мені - значить, або їм було погано, або вони на спаді", - сказав Фьюрі в інтерв'ю TheRingDigital.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Ф’юрі переміг Кличка-молодшого одноголосним рішенням суддів: 115-112, 115-112, 116-111, відібравши чемпіонські титули WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring. У 2017 році Володимир завершив кар’єру після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа.

На професійному ринзі Володимир Кличко провів 69 поєдинків: здобув 64 перемоги (54 нокаутом) та п'ять разів програвав.

У послужному списку Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

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