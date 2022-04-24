Ф'юрі потужним нокаутом захистив чемпіонський титул WBC (відео)

У ніч проти 24 квітня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбулося боксерське шоу, головною подією якого став поєдинок володаря чемпіонського поясу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі проти Ділліана Вайта.
Британський чемпіон, який анонсував завершення кар'єри після бою з "Викрадачем трупів", проводив другий захист свого титулу у протистоянні із співвітчизником, який був обов'язковим претендентом на пояс.
З перших хвилин Ф'юрі впевнено контролював хід поєдинку, працюючи з дистанції та методично "розстрілюючи" Вайта дальніми ударами. Ділліан, у свою чергу, ніяк не міг намацати ритм і свою відстань, промахуючись розгонистими ударами і гублячись у мечах.
Поєдинок завершився достроково у 6-у раунді.
"Циганський король" нокаутував суперника правим аперкотом.
ONE PUNCH POWER.@Tyson_Fury | #FuryWhyte pic.twitter.com/QkgHMf9ntX— Top Rank Boxing (@trboxing) April 23, 2022
Після перемоги чемпіон підійшов до співвітчизника та підтримав його після дострокової поразки.
"Я був стурбований, нехай навіть і впустив його. Я турбувався про те, що йому дозволять продовжити бій, але рефері прийняв правильне рішення. Я звик бути спритним боксером. Тепер я дійсно використовую свою вагу і дозволяю суперникам відчути його. Це реально приносить дивіденди.
Я розмовляв з Ділліаном після бою. Я поцілував його і обійняв. Я сказав йому, що він стане чемпіоном, але зараз він зустрівся з найкращим. Люди будуть говорити, що Уайт виглядав погано. Я бачив таких людей, які ніколи не одягали рукавички, але потім залишали подібні коментарі. Ідіть і надягніть рукавички, а потім бовтайте", - розповів Ф'юрі на пресконференції.
Зазначимо, що Ф'юрі оголосив, що поєдинок з Вайтом став останнім у його кар'єрі.
- У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемогм (23 - нокаутом) і одна нічия.
- На рахунку 34-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і три поразки.
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