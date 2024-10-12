Ф'юрі пригрозив Усику перед реваншем – промоутер українця дотепно підколов "Циганського короля"

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі записав відео, у якому звернувся до володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBF Олександра Усика.

Під час пробіжки "Циганський король" заявив, що залишилося 10 тижнів до бою-реваншу з українцем, у якому він збирається помститися йому за поразку в першому поєдинку.

"Сьогодні офіційно 10 тижнів до помсти Олександру Усику. 10 тижнів – це все, що мені залишилося чекати. Ще 10 тижнів. Наближається великий британський потяг", – сказав Ф'юрі на відео, яке виклав у своєму Instagram.

На амбіційну заяву від британця дотепно відреагував промоутер українського боксера Олександр Красюк. Він пригадав, як Ф'юрі отримав розсічення перед першим поєдинком з українцем, внаслідок чого бій довелося перенести.

"Друже, будь ласка, завжди одягай шолом на спаринги", – написав Красюк у коментарях під відео британця.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Усик – Ф'юрі: підсумки першого бою

У ніч проти 19 травня 2024 року Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції українця після перемоги над британцем.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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