Ф'юрі призупинив перемовини про бій з жертвою Усика: відома причина

Команди Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа поставили на паузу перемовини щодо поєдинку через смерть королеви Єлизавети ІІ.

Про це заявив промоутер чемпіона WBC Френк Воррен.

"Тайсон та я не вважаємо за доцільне наразі вести перемовини про бій. Це було б проявом неповаги до королівської родини", – цитує Воррена журналіст Майкл Бенсон у своєму Twitter.

Frank Warren has explained that they've put Tyson Fury vs Anthony Joshua talks on hold following the passing of Queen Elizabeth II and will resume in the next week: "Tyson and I, we just don't feel it's appropriate at the moment out of respect for the Royal Family." [@talkSPORT] — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 11, 2022

Зазначається, що сторони продовжать обговорювати можливе проведення бою не раніше, ніж наступного тижня. Якщо командам Фюрі та Джошуа все ж вдасться досягти згоди, то бій між британськими зірками хевівейту найімовірніше відбудеться у грудні цього року. На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

На рахунку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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