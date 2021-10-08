Ф'юрі про зірвану дуель поглядів із Вайлдером: буцнув би цю повію головою

Очікуємо відповіді від Деонтея.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі дозволив собі образи на адресу майбутнього опонента - Деонтея Вайлдера.

Так, 33-річний британець наголосив на тому, що вдарив би американця головою на дуель поглядів, яку несподівано для багатьох скасував відомий промоутер Боб Арум.

"Я втягнув його в це, чи не так? Я почав добре і впевнено. Сьогодні він прийшов сюди не для того, щоб базікати. Спочатку Вайлдер був милим, але потім я змусив його поміняти поведінку і розбурхався, так що він не знав, що робить і що буде робити далі.

В кінці ми повинні були влаштувати битву поглядів, але він втік. Це було так, наче я запрошував цю сучку в мій світ. Френк Уоррен (промоутер Ф'юрі, прим.) думав, що я заїду йому в щелепу, але я б не став його бити. Я б буцнув цю повію головою", - цитує слова Ф'юрі FightNews.

Читайте також: Ф'юрі - Вайлдер: де дивитися чемпіонську супербитву та прогнози букмекерів

Бій між Ф'юрі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. В Україні це буде вже ранок 10 жовтня. Орієнтовний час початку поєдинку - не раніше 05:00 за київським часом.

На кону в бою між Ф'юрі та Вайлдером стоятиме пояс WBC в надважкій вазі, яким володіє Ф'юрі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Спочатку бій Ф'юрі та Вайлдера був запланований на 24 липня, але спалах коронавірусу у таборі "Циганського Короля" змусив організаторів посунути дату грандіозної битви ;

; Це буде вже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; В активі 33-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі: 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия;

На рахунку 35-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та одна поразка. У своєму останньому бою в лютому 2020 року американець програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання