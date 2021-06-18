Ф’юрі проти Вайлдера: боксери обмінялися грізними випадами перед третім супербоєм

Британець та американець налаштовані на перемогу нокаутом.

Володар титулу WBC надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Вайлдер висловилися про третій очний поєдинок, який повинен відбутися 24 липня в США.

"Бронзовий бомбардувальник" заявив, що відчуває ненависть до свого суперника, що стане його мотивацією в майбутньому бою.

"Зроблю навіть більше, ніж просто покараю його. Я ненавиджу Ф'юрі. Між нами завжди були і є погані стосунки. Ненависть - хороша мотивація, щоб знищити його. Раніше до жодного суперника так не ставився. Чекаємо 24 липня, коли я покараю Ф'юрі", - сказав Вайлдер BoxingScene.

Своєю чергою, Ф'юрі впевнений у своїй перемозі та обіцяє знову нокаутувати Деонтея.

"Він нічого не зможе зі мною зробити. У нього тільки один трюк в рукаві, він вивчив тільки одні прийом (нокаутувальний удар - прим), більше він нічого не вміє. Я його переїду і все. Він не протягне навіть ті 7 раундів, які були в другому поєдинку. Зараз у мене було достатньо часу для підготовки, так що буде нокаут. Не вірю, що новий тренер щось змінить. У рингу знову буде той самий Вайлдер, якого я переміг", - цитує Ф'юрі Sky Sports.

На рахунку 35-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), 1 нічия і 1 поразка. У своєму останньому бою в лютому 2020 року американець програв нокаутом британцю і втратив пояс WBC.

британцю і втратив пояс WBC. На рахунку 32-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия.

Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, напердодні Ф'юрі і Вайлдер провели рекордну дуель поглядів.

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